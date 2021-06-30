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В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб
В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб - РИА Новости, 30.06.2021
В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб
Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул машину и погиб на месте ДТП, сообщает МВД республики. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T05:38
2021-06-30T05:38
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул машину и погиб на месте ДТП, сообщает МВД республики.По данным министерства, инцидент произошел вечером во вторник на автодороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района.Пассажиры были доставлены в больницу, после оказанной медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение. Установлено, что УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров, все подростки в момент ДТП не были пристегнуты.По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции проводят предварительную проверку.
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республика тыва, происшествия
В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб
05:38 30.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул машину и погиб на месте ДТП, сообщает МВД республики.
По данным министерства, инцидент произошел вечером во вторник на автодороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района.
"По предварительным данным установлено, что 13-летний житель Чадана, управляя автомашиной УАЗ-31512, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. Вместе с водителем в салоне автомашины находилось шесть несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
Пассажиры были доставлены в больницу, после оказанной медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение. Установлено, что УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров, все подростки в момент ДТП не были пристегнуты.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции проводят предварительную проверку.
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