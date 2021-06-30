https://ria.ru/20210630/dtp-1739153975.html

В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб

В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб - РИА Новости, 30.06.2021

В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб

Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул машину и погиб на месте ДТП, сообщает МВД республики. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T05:38

2021-06-30T05:38

2021-06-30T05:38

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток в Туве, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне, опрокинул машину и погиб на месте ДТП, сообщает МВД республики.По данным министерства, инцидент произошел вечером во вторник на автодороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района.Пассажиры были доставлены в больницу, после оказанной медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение. Установлено, что УАЗ принадлежит отцу одного из пассажиров, все подростки в момент ДТП не были пристегнуты.По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции проводят предварительную проверку.

https://ria.ru/20210629/skoraya-1739141225.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия