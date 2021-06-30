https://ria.ru/20210630/dorogi-1739164688.html

Грунтовые дороги на острове Русском начнут асфальтировать в этом году

Грунтовые дороги на острове Русском начнут асфальтировать в этом году - РИА Новости, 30.06.2021

Грунтовые дороги на острове Русском начнут асфальтировать в этом году

Грунтовые дороги на острове Русском во Владивостоке начнут асфальтировать в этом году, власти получили на эти цели субсидию в 89 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:32

2021-06-30T09:32

2021-06-30T09:32

россия

константин шестаков

дальневосточный федеральный университет

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Грунтовые дороги на острове Русском во Владивостоке начнут асфальтировать в этом году, власти получили на эти цели субсидию в 89 миллионов рублей, сообщает правительство Приморья.Планы по благоустройству островных территорий обсудили губернатор Олег Кожемяко и и.о. главы Владивостока Константин Шестаков во время рабочей поездки на Русский в среду."По словам Константина Шестакова, дороги планируется капитально отремонтировать в несколько этапов. Здесь будет уложен асфальт, сделаны тротуары, установлено освещение. Работы начнутся уже в этом году. Так, будет сделана дорог до Ворошиловской батареи протяженностью 1,2 километра вместе с автобусной остановкой и освещением. За зиму будет подготовлена проектно-сметная документация на ремонт дороги к Экипажному, всего около шести километров", - говорится в сообщении.Следующим этапом заасфальтируют дороги к поселкам Подножье и Рында. По словам Кожемяко, это первые шаги в модернизации дорожной инфраструктуры острова, без которой его развитие невозможно."Остров сам по себе привлекательный. И нужно сделать так, чтобы люди видели здесь позитивные изменения. У администрации города в этом плане решительный настрой, мы также поможем, Минвостокразвития, уже направлена субсидия 89 миллионов на эти цели. Уверен, что в течение нескольких лет ситуация с дорогами на Русском кардинально изменится в лучшую сторону", – заявил Олег Кожемяко.В пресс-службе правительства края РИА Новости уточнили, что 89 миллионов рублей – средства для ремонта дорог на острове.Ранее на совещании с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым Кожемяко сообщал, что есть потребность дополнительного финансирования на благоустройство городских пространств и острова Русский на 2021 год в сумме 554 миллиона рублей, в том числе 270 миллионов рублей на ремонт дороги по Русскому острову до поселка Экипажный.Сейчас на острове Русском, где находится кампус ДВФУ, проводится Восточный экономический форум и живут несколько тысяч человек, заасфальтирован только Университетский проспект, а также ряд участков дорог по несколько километров. Свыше 20 километров дорог к поселкам на острове – грунтовые.

https://ria.ru/20210624/primore-1738377774.html

https://ria.ru/20210618/primore-1737532289.html

россия

русский (остров)

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, общество