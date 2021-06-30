В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину
16:59 30.06.2021 (обновлено: 17:07 30.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Дорогу в поселке Боровой Красноярского края, на которую пожаловались Путину, переделают
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона Александра Усса.
На прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.
По словам губернатора, Прокопьева ранее обратилась к нему с этой проблемой, власти занялись ее решением.
"Причиной ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, стала некачественная работа подрядчика. При производстве работ были допущены технические ошибки и фактически там выстроили плотину. К сожалению, в короткие сроки разрешить эту проблему нельзя. Чтобы приступить к дорожным работам, необходимо, чтобы вода ушла. Для этого сейчас на месте подтопления идут работы по отводу воды. После этого подрядчик будет переделывать некачественную работу", - приводит пресс-служба слова Усса.
По его данным, в настоящее время для жителей организован временный альтернативный проезд, который будет действовать на время ремонтных работ.