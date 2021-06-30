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В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину
В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину
Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:59
2021-06-30T17:07
следственный комитет россии (ск рф)
александр усс
владимир путин
лесосибирск
прямая линия с владимиром путиным — 2021
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона Александра Усса.На прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.По словам губернатора, Прокопьева ранее обратилась к нему с этой проблемой, власти занялись ее решением.По его данным, в настоящее время для жителей организован временный альтернативный проезд, который будет действовать на время ремонтных работ.
https://realty.ria.ru/20210630/dorogi-1739252135.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр усс, владимир путин, лесосибирск, красноярский край, общество
В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину
16:59 30.06.2021 (обновлено: 17:07 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Дорогу в поселке Боровой Красноярского края, на которую пожаловались Путину, переделают

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона Александра Усса.
На прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.
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По словам губернатора, Прокопьева ранее обратилась к нему с этой проблемой, власти занялись ее решением.
"Причиной ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, стала некачественная работа подрядчика. При производстве работ были допущены технические ошибки и фактически там выстроили плотину. К сожалению, в короткие сроки разрешить эту проблему нельзя. Чтобы приступить к дорожным работам, необходимо, чтобы вода ушла. Для этого сейчас на месте подтопления идут работы по отводу воды. После этого подрядчик будет переделывать некачественную работу", - приводит пресс-служба слова Усса.
По его данным, в настоящее время для жителей организован временный альтернативный проезд, который будет действовать на время ремонтных работ.
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Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Следственный комитет России (СК РФ)Александр УссВладимир ПутинЛесосибирскКрасноярский крайОбщество
 
 
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