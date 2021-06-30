https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html

В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину

В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В Красноярском крае переделают дорогу, на которую пожаловались Путину

Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:59

2021-06-30T16:59

2021-06-30T17:07

следственный комитет россии (ск рф)

александр усс

владимир путин

лесосибирск

прямая линия с владимиром путиным — 2021

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Подрядчик переделает дорогу в поселке Боровой города Лесосибирск Красноярского края, на которую местная жительница пожаловалась президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона Александра Усса.На прямую линию с Путиным позвонила жительница поселка Наталья Прокопьева, которая пожаловалась на затопленную дорогу, по которой невозможно ехать, а также на то, что местные власти не принимают мер для решения проблемы. Прокуратура и СК региона по данному факту начали проверки.По словам губернатора, Прокопьева ранее обратилась к нему с этой проблемой, власти занялись ее решением.По его данным, в настоящее время для жителей организован временный альтернативный проезд, который будет действовать на время ремонтных работ.

https://realty.ria.ru/20210630/dorogi-1739252135.html

https://ria.ru/20210630/doroga-1739255385.html

лесосибирск

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф), александр усс, владимир путин, лесосибирск, красноярский край, общество