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https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html
В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу
В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу - РИА Новости, 30.06.2021
В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу
Сегодня появился реальный шанс привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:21
2021-06-30T15:28
россия
андрей ермак
энтони блинкен
леонид кравчук
франция
киев
в мире
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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Сегодня появился реальный шанс привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", — сказал он в комментарии агентству "РБК-Украина".Привлечь Вашингтон к переговорному процессу ранее уже предлагал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, Киев ведет консультации на эту тему, но пока не в публичной плоскости. О необходимости расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США говорил и президент страны Владимир Зеленский.В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.Как указывал госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон готов поддержать минский и "нормандский" форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов России и США по Донбассу можно возобновить. При этом он подчеркнул, что речи о подмене "нормандского формата" не идет.
https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html
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россия, андрей ермак, энтони блинкен, леонид кравчук, франция, киев, в мире
В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу
14:21 30.06.2021 (обновлено: 15:28 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу

Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Сегодня появился реальный шанс привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", — сказал он в комментарии агентству "РБК-Украина".
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Привлечь Вашингтон к переговорному процессу ранее уже предлагал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, Киев ведет консультации на эту тему, но пока не в публичной плоскости. О необходимости расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США говорил и президент страны Владимир Зеленский.
В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Как указывал госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон готов поддержать минский и "нормандский" форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов России и США по Донбассу можно возобновить. При этом он подчеркнул, что речи о подмене "нормандского формата" не идет.
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