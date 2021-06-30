https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html

В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу

В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу - РИА Новости, 30.06.2021

В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу

Сегодня появился реальный шанс привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:21

2021-06-30T14:21

2021-06-30T15:28

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энтони блинкен

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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Сегодня появился реальный шанс привлечь США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", — сказал он в комментарии агентству "РБК-Украина".Привлечь Вашингтон к переговорному процессу ранее уже предлагал глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, Киев ведет консультации на эту тему, но пока не в публичной плоскости. О необходимости расширить число участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) за счет привлечения США говорил и президент страны Владимир Зеленский.В ответ на это самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили Киев в очередной попытке уклониться от выполнения договоренностей. В Госдуме предложение Зеленского назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.Как указывал госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон готов поддержать минский и "нормандский" форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов России и США по Донбассу можно возобновить. При этом он подчеркнул, что речи о подмене "нормандского формата" не идет.

https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html

https://ria.ru/20210625/donbass-1738580132.html

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франция

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россия, андрей ермак, энтони блинкен, леонид кравчук, франция, киев, в мире