https://ria.ru/20210630/dollary-1739149703.html
Аналитик объяснил, надо ли продавать доллары прямо сейчас
Аналитик объяснил, надо ли продавать доллары прямо сейчас - РИА Новости, 30.06.2021
Аналитик объяснил, надо ли продавать доллары прямо сейчас
Продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен идет покупка резервной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:17
2021-06-30T02:17
2021-06-30T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
арарат мкртчян
россия
доллары
экономика
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Продавать доллар имеет смысл только в том случае, когда взамен идет покупка резервной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.По его мнению, стоит остерегаться спекуляции на валюте, поскольку номинальный курс валют не имеет четкой взаимосвязи ни с одним фундаментальным фактором. Мкртчян называет портфель из евро и доллара надежным способом сохранения сбережений.
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арарат мкртчян, россия, доллары, экономика