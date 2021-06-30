https://ria.ru/20210630/dispanserizatsiya-1739243022.html

Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию

Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 30.06.2021

Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать с 1 июля углубленную диспансеризацию для жителей региона, переболевших COVID-19, сообщило... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:17

2021-06-30T15:17

2021-06-30T15:17

ярославская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий миронов

коронавирусы

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать с 1 июля углубленную диспансеризацию для жителей региона, переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.В среду проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главе государства задали вопрос о способах восстановления здоровья людей, переболевших COVID-19."Уже с 1 июля переболевшие COVID смогут более тщательно проверить здоровье. В Ярославской области расширен перечень лиц, имеющих право на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба Миронова.По словам замдиректора департамента здравоохранения и фармации Натальи Евсеевич, главная задача углубленной диспансеризации – выявить и оперативно начать лечение осложнений после перенесенной инфекции. В первую очередь расширенное обследование пройдут люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, их в регионе порядка 3,6 тысячи, отметила Евсеевич.Сообщается, что углубленная диспансеризация включает ряд дополнительных исследований по показаниям, таких как измерение уровня насыщения крови кислородом в покое, тест с шестиминутной ходьбой при жалобах на одышку и отеки, развернутый и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.Медобследования будет проводить 31 медицинская организация."В случае выявления у пациента хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенным COVID, он ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и реабилитация. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19", - подчеркивает областное правительство.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738624946.html

https://ria.ru/20210630/uborschitsa-1739224332.html

ярославская область

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