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Ярославская область
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Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию
Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 30.06.2021
Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать с 1 июля углубленную диспансеризацию для жителей региона, переболевших COVID-19, сообщило... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:17
2021-06-30T15:17
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
коронавирусы
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать с 1 июля углубленную диспансеризацию для жителей региона, переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.В среду проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главе государства задали вопрос о способах восстановления здоровья людей, переболевших COVID-19."Уже с 1 июля переболевшие COVID смогут более тщательно проверить здоровье. В Ярославской области расширен перечень лиц, имеющих право на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба Миронова.По словам замдиректора департамента здравоохранения и фармации Натальи Евсеевич, главная задача углубленной диспансеризации – выявить и оперативно начать лечение осложнений после перенесенной инфекции. В первую очередь расширенное обследование пройдут люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, их в регионе порядка 3,6 тысячи, отметила Евсеевич.Сообщается, что углубленная диспансеризация включает ряд дополнительных исследований по показаниям, таких как измерение уровня насыщения крови кислородом в покое, тест с шестиминутной ходьбой при жалобах на одышку и отеки, развернутый и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.Медобследования будет проводить 31 медицинская организация."В случае выявления у пациента хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенным COVID, он ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и реабилитация. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19", - подчеркивает областное правительство.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коронавирусы, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, ярославская область, общество
Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию
15:17 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ярославцы, переболевшие COVID-19, пройдут углубленную диспансеризацию

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил начать с 1 июля углубленную диспансеризацию для жителей региона, переболевших COVID-19, сообщило областное правительство.
В среду проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главе государства задали вопрос о способах восстановления здоровья людей, переболевших COVID-19.
"Уже с 1 июля переболевшие COVID смогут более тщательно проверить здоровье. В Ярославской области расширен перечень лиц, имеющих право на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба Миронова.
По словам замдиректора департамента здравоохранения и фармации Натальи Евсеевич, главная задача углубленной диспансеризации – выявить и оперативно начать лечение осложнений после перенесенной инфекции. В первую очередь расширенное обследование пройдут люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертоническая болезнь, их в регионе порядка 3,6 тысячи, отметила Евсеевич.
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Сообщается, что углубленная диспансеризация включает ряд дополнительных исследований по показаниям, таких как измерение уровня насыщения крови кислородом в покое, тест с шестиминутной ходьбой при жалобах на одышку и отеки, развернутый и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Медобследования будет проводить 31 медицинская организация.
"В случае выявления у пациента хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенным COVID, он ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и реабилитация. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19", - подчеркивает областное правительство.
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