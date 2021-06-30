Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография
ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя средствам массовой информации Верхневолжья свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона.
"В отличие от ремонта дорог, строек, развития экономики в целом вопросы демографии только деньгами не решить. На ситуацию влияет состояние общества и уверенность наших граждан в завтрашнем дне, желание, чтобы их дети жили в престижном регионе, имели хорошую инфраструктуру, образование, здравоохранение, городскую среду, спортивные, культурные события", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что работа по всем этим направлениям велась в Тверской области на протяжении последних пяти лет.
"Все наши приоритетные направления дальнейшей работы полностью соответствуют решениям федеральной власти. Это улучшение демографии, помощь молодым и многодетным семьям, развитие здравоохранения, образования, промышленности, инфраструктуры, создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и многое другое", – подчеркнул Руденя.
Накануне Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования, который пройдет 19 сентября текущего года. Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области 18 сентября 2016 года, за него проголосовали более 70% избирателей.