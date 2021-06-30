Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210630/demografiya-1739240975.html
Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография
Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография - РИА Новости, 30.06.2021
Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография
Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:11
2021-06-30T15:11
тверская область
игорь руденя
тверская область
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153353/39/1533533972_0:12:1501:856_1920x0_80_0_0_a0215d6be0bb28fdb2d2b82d117d6d99.jpg
ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя средствам массовой информации Верхневолжья свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона.Губернатор отметил, что работа по всем этим направлениям велась в Тверской области на протяжении последних пяти лет.Накануне Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования, который пройдет 19 сентября текущего года. Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области 18 сентября 2016 года, за него проголосовали более 70% избирателей.
https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153353/39/1533533972_172:0:1327:866_1920x0_80_0_0_a36159c053d92fc9fdd837922620234b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, демография

Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография

15:11 30.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя средствам массовой информации Верхневолжья свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона.
"В отличие от ремонта дорог, строек, развития экономики в целом вопросы демографии только деньгами не решить. На ситуацию влияет состояние общества и уверенность наших граждан в завтрашнем дне, желание, чтобы их дети жили в престижном регионе, имели хорошую инфраструктуру, образование, здравоохранение, городскую среду, спортивные, культурные события", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что работа по всем этим направлениям велась в Тверской области на протяжении последних пяти лет.
"Все наши приоритетные направления дальнейшей работы полностью соответствуют решениям федеральной власти. Это улучшение демографии, помощь молодым и многодетным семьям, развитие здравоохранения, образования, промышленности, инфраструктуры, создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и многое другое", – подчеркнул Руденя.
Накануне Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования, который пройдет 19 сентября текущего года. Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области 18 сентября 2016 года, за него проголосовали более 70% избирателей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 17:34Тверская область
Руденя: идет разработка стратегии развития Верхневолжья на пять лет
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьДемография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
05:44Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"
Лента новостейМолния