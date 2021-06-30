https://ria.ru/20210630/demografiya-1739240975.html

Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография

Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография - РИА Новости, 30.06.2021

Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография

Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:11

2021-06-30T15:11

2021-06-30T15:11

тверская область

игорь руденя

тверская область

демография

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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации, заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя средствам массовой информации Верхневолжья свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона.Губернатор отметил, что работа по всем этим направлениям велась в Тверской области на протяжении последних пяти лет.Накануне Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования, который пройдет 19 сентября текущего года. Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области 18 сентября 2016 года, за него проголосовали более 70% избирателей.

https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, демография