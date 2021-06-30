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В Чехии рассказали о расследовании по делу о взрывах во Врбетице
В Чехии рассказали о расследовании по делу о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 30.06.2021
В Чехии рассказали о расследовании по делу о взрывах во Врбетице
Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, заявил в среду в интервью Чешскому радио глава... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:14
2021-06-30T11:48
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ПРАГА, 30 июн - РИА Новости. Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, заявил в среду в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек.Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по делу о взрывах складов с оружием во Врбетице, произошедших в 2014 году, Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело."У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло. (Что касается срока окончания расследования, то) мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю", - сказал Мазанек.По его словам, следователи не получали информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Версия нового следователяКак сообщил глава НУБОП, версия о причастности двух агентов ГРУ к организации взрывов во Врбетице разрабатывается с января 2020 года, когда этим делом занялся новый следователь, заново проверивший материалы. Его предшественники не обратили внимание на схожесть фотоснимков иностранцев, заказавших в 2014 году пропуска для входа на территорию складов во Врбетице, со снимками двух людей, подозреваемых британской полицией по "делу Солсбери"."Можно сказать, что (предыдущие следователи) ошиблись. Те, кто занимался расследованием (дела Врбетице) в 2018 году, уходили из полиции и, наверное, не имели достаточной мотивации", - сказал Мазанек.Отвечая на вопрос о том, что версия об участии российских спецслужб в деле Врбетице вообще могла не возникнуть, если бы не сменился следователь, Мазанек подтверждает этот факт: "Да, это так".Ныне данная версия в деле о взрывах, по его словам, является единственной. "То, что эти два офицера (российских спецслужб) связаны со взрывом во Врбетице - это единственная версия следствия с января 2020 года", - сказал Мазанек.Коснувшись утверждений президента республики Милоша Земана о существовании нескольких версий по этому делу, он заявил, что не намерен пускаться с дискуссии с главой государства."Не хочу, чтобы это звучало дерзко или неуважительно, но это не моя роль – обсуждать это с ним (Земаном). Мы знаем, что (содержится) в деле, передаем отчеты надзирающему прокурору", - отметил глава НУБОП.В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
https://ria.ru/20210630/chekhiya-1739157897.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/chekhiya-1738961924.html
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россия, москва, чехия, в мире
В Чехии рассказали о расследовании по делу о взрывах во Врбетице
11:14 30.06.2021 (обновлено: 11:48 30.06.2021)
 
© Фото : Полиция ЧехииВзрыв в Врбетице в 2014 году
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Полиция Чехии

В чешской полиции заявили, что по делу о ЧП во Врбетице не собрано достаточно доказательств

Читать ria.ru в
ПРАГА, 30 июн - РИА Новости. Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, заявил в среду в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по делу о взрывах складов с оружием во Врбетице, произошедших в 2014 году, Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело.
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"У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло. (Что касается срока окончания расследования, то) мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю", - сказал Мазанек.
По его словам, следователи не получали информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.
"Хочу, чтобы было ясно – это (данных о том, кто может быть связан со взрывами во Врбетице) мы ни от кого не получали. Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с (чешской) Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка)", - сказал Мазанек.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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Версия нового следователя

Как сообщил глава НУБОП, версия о причастности двух агентов ГРУ к организации взрывов во Врбетице разрабатывается с января 2020 года, когда этим делом занялся новый следователь, заново проверивший материалы. Его предшественники не обратили внимание на схожесть фотоснимков иностранцев, заказавших в 2014 году пропуска для входа на территорию складов во Врбетице, со снимками двух людей, подозреваемых британской полицией по "делу Солсбери".
"Можно сказать, что (предыдущие следователи) ошиблись. Те, кто занимался расследованием (дела Врбетице) в 2018 году, уходили из полиции и, наверное, не имели достаточной мотивации", - сказал Мазанек.
Отвечая на вопрос о том, что версия об участии российских спецслужб в деле Врбетице вообще могла не возникнуть, если бы не сменился следователь, Мазанек подтверждает этот факт: "Да, это так".
Ныне данная версия в деле о взрывах, по его словам, является единственной. "То, что эти два офицера (российских спецслужб) связаны со взрывом во Врбетице - это единственная версия следствия с января 2020 года", - сказал Мазанек.
Коснувшись утверждений президента республики Милоша Земана о существовании нескольких версий по этому делу, он заявил, что не намерен пускаться с дискуссии с главой государства.
"Не хочу, чтобы это звучало дерзко или неуважительно, но это не моя роль – обсуждать это с ним (Земаном). Мы знаем, что (содержится) в деле, передаем отчеты надзирающему прокурору", - отметил глава НУБОП.
В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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