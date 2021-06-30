https://ria.ru/20210630/buzova-1739187386.html

Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой

Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой - РИА Новости, 30.06.2021

Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:59

2021-06-30T11:59

2021-06-30T11:59

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шоубиз

дмитрий тарасов

ольга бузова

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. Пользователь упрекнул Тарасова, что он "отжал" у Ольги машину. "Об этом поступке я действительно жалею, потому что все делалось на эмоциях, которыми я тогда не умел управлять", — поделился спортсмен.Футболист также раскрыл, что поддержал экс-супругу после ее расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как Dava. Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка. У футболиста также есть дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.

https://ria.ru/20210525/tarasov-1733814612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, дмитрий тарасов, ольга бузова