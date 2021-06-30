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Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой
Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой - РИА Новости, 30.06.2021
Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:59
2021-06-30T11:59
2021-06-30T11:59
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. Пользователь упрекнул Тарасова, что он "отжал" у Ольги машину. "Об этом поступке я действительно жалею, потому что все делалось на эмоциях, которыми я тогда не умел управлять", — поделился спортсмен.Футболист также раскрыл, что поддержал экс-супругу после ее расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как Dava. Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка. У футболиста также есть дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
https://ria.ru/20210525/tarasov-1733814612.html
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знаменитости, звезды, дмитрий тарасов, ольга бузова