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Шоубиз
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Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой
Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой - РИА Новости, 30.06.2021
Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:59
2021-06-30T11:59
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дмитрий тарасов
ольга бузова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы. Пользователь упрекнул Тарасова, что он "отжал" у Ольги машину. "Об этом поступке я действительно жалею, потому что все делалось на эмоциях, которыми я тогда не умел управлять", — поделился спортсмен.Футболист также раскрыл, что поддержал экс-супругу после ее расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как Dava. Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка. У футболиста также есть дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
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знаменитости, звезды, дмитрий тарасов, ольга бузова

Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой

11:59 30.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о разводе с Ольгой Бузовой. В сторис своего микроблоге он ответил на хейт со стороны поклонников теледивы.

"Есть ошибки, которые я, как мужчина, не должен был допускать", — признал бывший муж ведущей.

Пользователь упрекнул Тарасова, что он "отжал" у Ольги машину. "Об этом поступке я действительно жалею, потому что все делалось на эмоциях, которыми я тогда не умел управлять", — поделился спортсмен.
Футболист также раскрыл, что поддержал экс-супругу после ее расставания с блогером Давидом Манукяном, известным как Dava.
"Мне стало как-то грустно, жалко ее. Я посоветовался с женой и написал Оле. И она ответила. Мы перекинулись парой слов и договорились о встрече", — говорит Тарасов.
Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Пара ждет появления на свет своего третьего общего ребенка. У футболиста также есть дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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ШоубизЗнаменитостизвездыДмитрий ТарасовОльга Бузова
 
 
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