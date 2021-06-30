https://ria.ru/20210630/britaniya-1739302536.html

Британия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Британия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.06.2021

Британия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 26 068, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:30

2021-06-30T19:30

2021-06-30T19:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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великобритания

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ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 26 068, что является антирекордом с конца января, скончались 14 человек, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека.С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 4,7 миллиона человек, скончались более 128 тысяч.В стране одной дозой прививки вакцинированы 84,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 62,4% взрослого населения.С 17 мая в Британии значительно ослаблены карантинные ограничения: людям разрешено ходить в гости, путешествовать по стране, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах. Ученикам средних школ разрешено не носить маски в классах и школьных помещениях, студенты вернулись к очным занятиям, возобновились групповые занятия спортом в помещениях.Британские власти планировали полностью отменить ограничения по коронавирусу после 21 июня, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели - до 19 июля. Премьер Британии Борис Джонсон подтвердил 28 июня, что правительство намерено снять ограничения в обозначенные сроки и ускоряет вакцинацию.

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739162716.html

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738447586.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире