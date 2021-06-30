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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле - РИА Новости, 30.06.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле
Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:20
2021-06-30T16:20
2021-06-30T16:20
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР.Пока туры формируются только на базе регулярных рейсов из Москвы. Поэтому стоимость путевок выше, чем в 2019 году, когда на курорты соседней страны большинство отдыхающих летело чартерами. Еще один фактор увеличения цен — рост курса евро за два года с 72 до 86 рублей в настоящее время, объясняют участники рынка.Средние цены на отдых вдвоем в отеле категории три звезды — около 90 тысяч рублей. Завтраки включены. Отпуск в гостинице категории пять звезд стоит в июле примерно в два раза дороже.
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цены, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария