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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210630/bolgariya-1739257024.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле - РИА Новости, 30.06.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле
Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:20
2021-06-30T16:20
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР.Пока туры формируются только на базе регулярных рейсов из Москвы. Поэтому стоимость путевок выше, чем в 2019 году, когда на курорты соседней страны большинство отдыхающих летело чартерами. Еще один фактор увеличения цен — рост курса евро за два года с 72 до 86 рублей в настоящее время, объясняют участники рынка.Средние цены на отдых вдвоем в отеле категории три звезды — около 90 тысяч рублей. Завтраки включены. Отпуск в гостинице категории пять звезд стоит в июле примерно в два раза дороже.
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цены, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле

16:20 30.06.2021
 
© Pixabay / nextvoyageПляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР.
Пока туры формируются только на базе регулярных рейсов из Москвы. Поэтому стоимость путевок выше, чем в 2019 году, когда на курорты соседней страны большинство отдыхающих летело чартерами.
Еще один фактор увеличения цен — рост курса евро за два года с 72 до 86 рублей в настоящее время, объясняют участники рынка.
Средние цены на отдых вдвоем в отеле категории три звезды — около 90 тысяч рублей. Завтраки включены. Отпуск в гостинице категории пять звезд стоит в июле примерно в два раза дороже.
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