https://ria.ru/20210630/bolgariya-1739257024.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле - РИА Новости, 30.06.2021

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на курортах Болгарии в июле

Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:20

2021-06-30T16:20

2021-06-30T16:20

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию программ в Болгарию и назвали стоимость отдыха в этой стране, сообщает АТОР.Пока туры формируются только на базе регулярных рейсов из Москвы. Поэтому стоимость путевок выше, чем в 2019 году, когда на курорты соседней страны большинство отдыхающих летело чартерами. Еще один фактор увеличения цен — рост курса евро за два года с 72 до 86 рублей в настоящее время, объясняют участники рынка.Средние цены на отдых вдвоем в отеле категории три звезды — около 90 тысяч рублей. Завтраки включены. Отпуск в гостинице категории пять звезд стоит в июле примерно в два раза дороже.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

болгария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария