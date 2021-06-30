https://ria.ru/20210630/blokirovka-1739217642.html
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети
Власти Российской Федерации пока не планируют блокировать зарубежные соцсети, но проблема в том, что они не выполняют российские требования и законы, заявил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:48
2021-06-30T13:48
2021-06-30T14:22
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Российской Федерации пока не планируют блокировать зарубежные соцсети, но проблема в том, что они не выполняют российские требования и законы, заявил президент России Владимир Путин."Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними", - сказал глава государства."А так мы им говорим: вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее, - вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим", - сказал Путин в ходе прямой линии.Президент отметил, что на первом этапе Россия настаивает на том, чтобы международные платформы открывали свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, владимир путин, общество
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети
13:48 30.06.2021 (обновлено: 14:22 30.06.2021)
Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети