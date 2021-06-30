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Росстат сообщил о снижении безработицы в России
Росстат сообщил о снижении безработицы в России - РИА Новости, 30.06.2021
Росстат сообщил о снижении безработицы в России
Безработица в России в мае 2021 года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T23:29
2021-06-30T23:29
россия
международная организация труда
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Безработица в России в мае 2021 года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата."В мае 2021 года 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)", - отмечается в документе.При этом, как указывает ведомство со ссылкой на данные Росструда, к концу мая 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,6 миллиона незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,8 миллиона человек получали пособие по безработице.Общий уровень безработицы в России приближается к допандемийному уровню - в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в мае текущего года - 3,685 миллиона человек).Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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россия, международная организация труда, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы в России
23:29 30.06.2021
 
© Depositphotos / RawpixelБизнес-встреча
Бизнес-встреча - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Depositphotos / Rawpixel

Росстат сообщил о снижении безработицы в России до 4,9 % в мае 2021 года

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Безработица в России в мае 2021 года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата.
"В мае 2021 года 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)", - отмечается в документе.
При этом, как указывает ведомство со ссылкой на данные Росструда, к концу мая 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,6 миллиона незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,8 миллиона человек получали пособие по безработице.
Общий уровень безработицы в России приближается к допандемийному уровню - в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в мае текущего года - 3,685 миллиона человек).
Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Тенденция снижения наметилась – Путин о безработице в России - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:25Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы
 
РоссияМеждународная организация трудаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоЭкономика
 
 
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