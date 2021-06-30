https://ria.ru/20210630/belorussiya-1739223565.html

Минск раскритиковал Латвию за притеснение журналистов "Россия сегодня"

Минск раскритиковал Латвию за притеснение журналистов "Россия сегодня" - РИА Новости, 30.06.2021

Минск раскритиковал Латвию за притеснение журналистов "Россия сегодня"

МИД Белоруссии в своем докладе о нарушении прав человека в странах Запада раскритиковал власти Латвии за притеснение журналистов МИА "Россия сегодня" и... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:17

2021-06-30T14:17

2021-06-30T14:17

россия

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии в своем докладе о нарушении прав человека в странах Запада раскритиковал власти Латвии за притеснение журналистов МИА "Россия сегодня" и нарушение прав языковых меньшинств.Ранее в среду пресс-служба белорусского МИД сообщила, что Минск возобновил подготовку докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека на Западе. Нынешний доклад касается 21 государства, в том числе США, ряда стран ЕС, Великобритании и Канады, которые ранее ввели экономических и политические санкции в отношении Белоруссии.В разделе доклада, посвященном Латвии, отмечается, в частности, что в этой стране продолжают нарушаться права языковых меньшинств, упоминается запрет латвийского правительства на доставку жителям печатных материалов о вакцинации против COVID-19 на русском языке. "Третьего декабря 2020 года сотрудники Службы государственной безопасности Латвии арестовали шесть латвийских журналистов, сотрудничавших с российскими изданиями Sputnik и Baltnews - оба входят в холдинг МИА "Россия сегодня" - против которых были возбуждены уголовные дела по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза", - указали авторы доклада.Отмечается также, что среди задержанных - журналист и бывший главный редактор интернет-портала Baltnews.lv Андрей Яковлев, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская. В МИД Белоруссии обратили внимание, что у журналистов прошли обыски, конфискована техника и средства связи, а у Линдермана помимо изъятия телефона взломаны Facebook и личная электронная почта.Кроме того, в белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в октябре 2020 года из Латвии был выдворен гражданин РФ, председатель Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд. "После 40 лет, прожитых в стране вместе с семьей, латышские власти аннулировали ему вид на жительство, поместили его в лагерь для нелегальных мигрантов, где у него случился сердечный приступ. После этого он оказался в одной из рижских больниц под охраной пограничников. Однако проблемы со здоровьем не помешали процессу транспортировки – Норвинда вывезли из Латвии и передали на границе российским медикам", - говорится в докладе.В Минске считают, что такая принудительная и поспешная депортация "носит признаки политического преследования за профессиональную деятельность Норвинда".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Позднее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в латвийскую СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых. МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта.

https://ria.ru/20210630/belorussiya-1739187742.html

https://ria.ru/20210126/latviya-1594711295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир линдерман, сергей лавров, евросоюз, маргарита симоньян, белоруссия, в мире