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Лидера партии в Белоруссии обвинили в разглашении данных следствия
Лидера партии в Белоруссии обвинили в разглашении данных следствия - РИА Новости, 30.06.2021
Лидера партии в Белоруссии обвинили в разглашении данных следствия
Лидеру оппозиционной белорусской Объединенной гражданской партии, члену основного состава координационного совета белорусской оппозиции Николаю Козлову... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:08
2021-06-30T12:08
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
объединенная гражданская партия
литва
в мире
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Лидеру оппозиционной белорусской Объединенной гражданской партии, члену основного состава координационного совета белорусской оппозиции Николаю Козлову предъявлено обвинение по уголовному делу о разглашении данных предварительного следствия, сообщила в среду пресс-служба партии."Николаю Козлову предъявлено обвинение по делу о разглашении данных предварительного расследования. С него взята подписка о невыезде", - говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.Согласно белорусскому законодательству, умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, наказывается штрафом или арестом.Ранее координационный совет белорусской оппозиции сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, куда он вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу, и в этой связи оппозиционер отбыл административный арест. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" уточнял, что протокол на Козлова был составлен по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/belorussiya-1602439831.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, объединенная гражданская партия, литва, в мире
Лидера партии в Белоруссии обвинили в разглашении данных следствия
12:08 30.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Белоруссии лидера оппозиционной партии обвинили в разглашении данных следствия

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Лидеру оппозиционной белорусской Объединенной гражданской партии, члену основного состава координационного совета белорусской оппозиции Николаю Козлову предъявлено обвинение по уголовному делу о разглашении данных предварительного следствия, сообщила в среду пресс-служба партии.
"Николаю Козлову предъявлено обвинение по делу о разглашении данных предварительного расследования. С него взята подписка о невыезде", - говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.
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Согласно белорусскому законодательству, умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, наказывается штрафом или арестом.
Ранее координационный совет белорусской оппозиции сообщал, что Козлов три раза отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, куда он вызывался в качестве свидетеля по уголовному делу, и в этой связи оппозиционер отбыл административный арест. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" уточнял, что протокол на Козлова был составлен по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияОбъединенная гражданская партияЛитваВ мире
 
 
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