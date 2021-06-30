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Белоруссия подготовила доклад о нарушениях прав человека на Западе
Белоруссия подготовила доклад о нарушениях прав человека на Западе - РИА Новости, 30.06.2021
Белоруссия подготовила доклад о нарушениях прав человека на Западе
Белоруссия подготовила доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека на Западе, он касается 21 государства, в том числе США и ряда стран ЕС,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:59
2021-06-30T12:40
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия подготовила доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека на Западе, он касается 21 государства, в том числе США и ряда стран ЕС, сообщила в среду пресс-служба МИД республики."Министерство иностранных дел Республики Беларусь возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах мира… Доклад касается 21 государства - ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады – наиболее активных "адвокатов" экономических санкций и иных ограничительных мер", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.Этим докладом МИД республики "в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, … коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", отметили в министерстве.По данным ведомства, документ "не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада", в нем приводятся "резонансные и вопиющие случаи" действий властей западных государств, а также дана их "определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам".В МИД также подчеркнули, что западные страны "безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях". Как указали в пресс-службе, подготовленный Минском доклад привлекает внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций "к этим тревожным сигналам".Доклад о ситуации с нарушением прав человека в странах Запада - четвертый по счету, подготовленный министерством иностранных дел Белоруссии. Первые три доклада выходили в 2012, 2013 и 2014 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.МИД Белоруссии на это заявил, что страна приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и отзывает своего постпреда при ЕС для консультаций. Республика также запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций.
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
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александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире
Белоруссия подготовила доклад о нарушениях прав человека на Западе
11:59 30.06.2021 (обновлено: 12:40 30.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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В МИД Белоруссии сообщили, что подготовили доклад о нарушениях прав человека на Западе

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия подготовила доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека на Западе, он касается 21 государства, в том числе США и ряда стран ЕС, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах мира… Доклад касается 21 государства - ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады – наиболее активных "адвокатов" экономических санкций и иных ограничительных мер", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
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Этим докладом МИД республики "в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, … коллегам на Западе нужно посмотреть на себя", отметили в министерстве.
По данным ведомства, документ "не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада", в нем приводятся "резонансные и вопиющие случаи" действий властей западных государств, а также дана их "определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам".
В МИД также подчеркнули, что западные страны "безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях". Как указали в пресс-службе, подготовленный Минском доклад привлекает внимание правительств отдельных стран Запада и компетентных международных организаций "к этим тревожным сигналам".
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Доклад о ситуации с нарушением прав человека в странах Запада - четвертый по счету, подготовленный министерством иностранных дел Белоруссии. Первые три доклада выходили в 2012, 2013 и 2014 годах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии.
МИД Белоруссии на это заявил, что страна приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и отзывает своего постпреда при ЕС для консультаций. Республика также запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций.
 
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