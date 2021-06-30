https://ria.ru/20210630/belorussiya-1739150883.html

Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию запретили по его просьбе

Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию запретили по его просьбе - РИА Новости, 30.06.2021

Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию запретили по его просьбе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию американцам запретили по его инициативе. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T02:44

2021-06-30T02:44

2021-06-30T05:18

задержание основателя telegram-канала nexta

энтони блинкен

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что покупать билеты в Белоруссию американцам запретили по его инициативе.Министерство транспорта США ранее сообщило, что предлагает ввести запрет на продажу пассажирских авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах. Запрет предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране. Он будет распространяться на сайты бронирования, зарегистрированные в США. Министерство пояснило, что инициатива стала реакцией на майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.В случае введения запрета американские власти сохранят возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738211823.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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задержание основателя telegram-канала nexta, энтони блинкен, белоруссия, сша, в мире