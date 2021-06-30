https://ria.ru/20210630/banki-1739209115.html
Путин призвал коммерческие банки контролировать переводы
Путин призвал коммерческие банки контролировать переводы - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал коммерческие банки контролировать переводы
Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:17
2021-06-30T13:17
2021-06-30T13:27
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы сузить до нуля возможности мошенников, сказал президент РФ Владимир Путин."Коммерческие банки - и те, на счета которых приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги - должны самым внимательным образом контролировать этот процесс, чтобы сузить до нуля возможности мошенников", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мерах борьбы с мошенниками.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Путин призвал коммерческие банки контролировать переводы
13:17 30.06.2021 (обновлено: 13:27 30.06.2021)
Путин призвал коммерческие банки контролировать переводы и получение средств