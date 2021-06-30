https://ria.ru/20210630/ataki-1739228829.html

Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию"

Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию" - РИА Новости, 30.06.2021

Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию"

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным идут DDoS-атаки, их происхождение еще неизвестно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:33

2021-06-30T14:33

2021-06-30T14:43

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным идут DDoS-атаки, их происхождение еще неизвестно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее ведущая программы сообщила, что прямую линию с президентом атакуют хакеры, из-за этого есть проблемы со связью в ходе общения с гражданами."DDoS. Пока неясно откуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли установить, откуда идут атаки и насколько их много.Программа началась в 12.07 мск, количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 миллионов. Их продолжают принимать и сейчас.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

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2021

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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество