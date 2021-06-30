https://ria.ru/20210630/ataki-1739228829.html
Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию"
Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию" - РИА Новости, 30.06.2021
Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию"
На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным идут DDoS-атаки, их происхождение еще неизвестно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:33
2021-06-30T14:33
2021-06-30T14:43
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/65/1561566543_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_b6a01c5678f21e7907363dee77f0695c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным идут DDoS-атаки, их происхождение еще неизвестно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее ведущая программы сообщила, что прямую линию с президентом атакуют хакеры, из-за этого есть проблемы со связью в ходе общения с гражданами."DDoS. Пока неясно откуда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли установить, откуда идут атаки и насколько их много.Программа началась в 12.07 мск, количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 миллионов. Их продолжают принимать и сейчас.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/65/1561566543_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5a33de9cd4ef9a04090112bcadf028fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Песков рассказал о хакерских атаках на "Прямую линию"
14:33 30.06.2021 (обновлено: 14:43 30.06.2021)
Песков сообщил, что пока неясно, откуда идут DDoS-атаки атаки на "Прямую линию"