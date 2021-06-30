https://ria.ru/20210630/artefakt-1739154239.html
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт - РИА Новости, 30.06.2021
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Финские археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T05:44
2021-06-30T05:44
2021-06-30T05:44
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Финские археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз опубликован в научном журнале Antiquity.Находка была сделана в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны. "Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку."Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь", - признался в беседе с порталом LiveScience один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. "Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.
https://ria.ru/20210629/turkey-1738946834.html
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финляндия, в мире
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Финские археологи обнаружили древний артефакт в виде змеи
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Финские
археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз опубликован в научном журнале Antiquity
.
Находка была сделана в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны. "Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку.
"Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь", - признался в беседе с порталом LiveScience
один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.
Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. "Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.
При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.