Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210630/artefakt-1739154239.html
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт - РИА Новости, 30.06.2021
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Финские археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T05:44
2021-06-30T05:44
наука
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_82c0bb51b42546fa5952f03f4d4280a6.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Финские археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз опубликован в научном журнале Antiquity.Находка была сделана в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны. "Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку."Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь", - признался в беседе с порталом LiveScience один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. "Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.
https://ria.ru/20210629/turkey-1738946834.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_40530b1a844be1c571d93a187f74e9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, в мире
Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
05:44 30.06.2021
 
CC0 / Jumbuk73 / Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
CC0 / Jumbuk73 /

Финские археологи обнаружили древний артефакт в виде змеи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Финские археологи обнаружили необычный деревянный "посох" в форме змеи, возраст которого составляет более четырех тысяч лет, соответствующий пресс-релиз опубликован в научном журнале Antiquity.
Находка была сделана в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны. "Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку.
"Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь", - признался в беседе с порталом LiveScience один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.
Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой. "Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.
При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.
Развалины Гебекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 06:51Культура
В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
 
НаукаФинляндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
Лента новостейМолния