Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича
15:27 30.06.2021 (обновлено: 15:51 30.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта члена ОП Малькевича
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее Малькевич сообщил, что Facebook удалил его аккаунт, жалобу в связи с этим общественник отправил в Роскомнадзор. Общественник отметил, что ведомство сейчас эффективно отстаивает права российских пользователей, российских СМИ.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича", - говорится на сайте.
В письме отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.
"Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, влечет наложение административных штрафов до 1 миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 миллионов рублей", - указано на сайте ведомства.