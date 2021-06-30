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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича - РИА Новости, 30.06.2021
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:27
2021-06-30T15:51
россия
александр малькевич
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном сайте ведомства.Ранее Малькевич сообщил, что Facebook удалил его аккаунт, жалобу в связи с этим общественник отправил в Роскомнадзор. Общественник отметил, что ведомство сейчас эффективно отстаивает права российских пользователей, российских СМИ."Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича", - говорится на сайте.В письме отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры."Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, влечет наложение административных штрафов до 1 миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 миллионов рублей", - указано на сайте ведомства.
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россия, александр малькевич, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича
15:27 30.06.2021 (обновлено: 15:51 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта члена ОП Малькевича

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее Малькевич сообщил, что Facebook удалил его аккаунт, жалобу в связи с этим общественник отправил в Роскомнадзор. Общественник отметил, что ведомство сейчас эффективно отстаивает права российских пользователей, российских СМИ.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича", - говорится на сайте.
В письме отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.
"Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, влечет наложение административных штрафов до 1 миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 миллионов рублей", - указано на сайте ведомства.
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РоссияАлександр МалькевичFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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