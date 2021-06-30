https://ria.ru/20210630/akkaunt-1739245554.html

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича - РИА Новости, 30.06.2021

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку аккаунта Малькевича

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:27

2021-06-30T15:27

2021-06-30T15:51

россия

александр малькевич

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153255/13/1532551303_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_ba53aee97c722ea18c3f2d51dda39782.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с официального аккаунта члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, сообщается на официальном сайте ведомства.Ранее Малькевич сообщил, что Facebook удалил его аккаунт, жалобу в связи с этим общественник отправил в Роскомнадзор. Общественник отметил, что ведомство сейчас эффективно отстаивает права российских пользователей, российских СМИ."Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича", - говорится на сайте.В письме отмечается, что подобные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры."Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, влечет наложение административных штрафов до 1 миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 миллионов рублей", - указано на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210628/facebook-1738977320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество