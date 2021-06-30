https://ria.ru/20210630/akkaunt-1739178252.html

Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича

Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича - РИА Новости, 30.06.2021

Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича

Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:52

2021-06-30T10:52

2021-06-30T10:52

александр малькевич

facebook

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о приземлении" западных IT-гигантов, жалобу в связи с этим общественник, как он сообщил РИА Новости, отправит в Роскомнадзор.Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ."​​Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?" - написал Малькевич в своём Telegram-канале.В приложенном к посту скриншоте говорится, что "отключён - пользователь, не имеющий права на регистрацию"."Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок", - рассказал Малькевич РИА Новости.

https://ria.ru/20210524/milonov-1733699358.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, facebook, общественная палата рф, общество