https://ria.ru/20210630/akkaunt-1739178252.html
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича - РИА Новости, 30.06.2021
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:52
2021-06-30T10:52
2021-06-30T10:52
александр малькевич
facebook
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:136:3024:1837_1920x0_80_0_0_f8543a0ebd3923f88e89784486b17fee.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о приземлении" западных IT-гигантов, жалобу в связи с этим общественник, как он сообщил РИА Новости, отправит в Роскомнадзор.Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ."Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?" - написал Малькевич в своём Telegram-канале.В приложенном к посту скриншоте говорится, что "отключён - пользователь, не имеющий права на регистрацию"."Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок", - рассказал Малькевич РИА Новости.
https://ria.ru/20210524/milonov-1733699358.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_b69e89f19ecc28cfea5f15ea4279a76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр малькевич, facebook, общественная палата рф, общество
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Александра Малькевича
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Facebook
удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича
, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о приземлении" западных IT-гигантов, жалобу в связи с этим общественник, как он сообщил РИА Новости, отправит в Роскомнадзор.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ.
"Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?" - написал Малькевич в своём Telegram-канале
.
В приложенном к посту скриншоте говорится, что "отключён - пользователь, не имеющий права на регистрацию".
"Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок", - рассказал Малькевич РИА Новости.