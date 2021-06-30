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Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича - РИА Новости, 30.06.2021
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:52
2021-06-30T10:52
александр малькевич
facebook
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о приземлении" западных IT-гигантов, жалобу в связи с этим общественник, как он сообщил РИА Новости, отправит в Роскомнадзор.Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ."​​Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?" - написал Малькевич в своём Telegram-канале.В приложенном к посту скриншоте говорится, что "отключён - пользователь, не имеющий права на регистрацию"."Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок", - рассказал Малькевич РИА Новости.
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александр малькевич, facebook, общественная палата рф, общество
Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
10:52 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Малькевич
Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Александра Малькевича

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Facebook удалил аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, активно выступавшего в поддержку законопроекта "о приземлении" западных IT-гигантов, жалобу в связи с этим общественник, как он сообщил РИА Новости, отправит в Роскомнадзор.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который обяжет крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ.
"​​Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?" - написал Малькевич в своём Telegram-канале.
В приложенном к посту скриншоте говорится, что "отключён - пользователь, не имеющий права на регистрацию".
"Я буду подавать жалобу в Роскомнадзор, потому что считаю, что он эффективно отстаивает сейчас права российских пользователей, российских СМИ. Пусть разбирается. У меня предположение одно, что это месть активистам, напоследок", - рассказал Малькевич РИА Новости.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Александр МалькевичFacebookОбщественная палата РФОбщество
 
 
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