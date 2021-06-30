https://ria.ru/20210630/aeporty-1739327026.html

Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку

Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку - РИА Новости, 30.06.2021

Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку

Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:56

2021-06-30T22:56

2021-06-30T23:09

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней.Предполагается, что забастовка в аэропортах Орли и Руасси-Шарль де Голль продлится с 1 по 5 июля. "Ряд сотрудников парижских аэропортов присоединяются к общественному движению с 1 по 5 июля. Не исключены затруднения с подъездом к аэропорту и задержки рейсов. Заблаговременно прибывайте в аэропорты. Уточняйте актуальное состояние рейсов у вашей авиакомпании", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210629/eko-1739142484.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орли, франция, в мире