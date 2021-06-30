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Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку
Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку - РИА Новости, 30.06.2021
Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку
Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:56
2021-06-30T23:09
орли
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в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней.Предполагается, что забастовка в аэропортах Орли и Руасси-Шарль де Голль продлится с 1 по 5 июля. "Ряд сотрудников парижских аэропортов присоединяются к общественному движению с 1 по 5 июля. Не исключены затруднения с подъездом к аэропорту и задержки рейсов. Заблаговременно прибывайте в аэропорты. Уточняйте актуальное состояние рейсов у вашей авиакомпании", - говорится в заявлении.
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орли, франция, в мире
Сотрудники парижских аэропортов проведут забастовку
22:56 30.06.2021 (обновлено: 23:09 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В Париже аэропорты объявили о возможной задержке рейсов в связи с забастовкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней.
Предполагается, что забастовка в аэропортах Орли и Руасси-Шарль де Голль продлится с 1 по 5 июля.
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"Ряд сотрудников парижских аэропортов присоединяются к общественному движению с 1 по 5 июля. Не исключены затруднения с подъездом к аэропорту и задержки рейсов. Заблаговременно прибывайте в аэропорты. Уточняйте актуальное состояние рейсов у вашей авиакомпании", - говорится в заявлении.
 
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