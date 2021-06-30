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В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке
В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке - РИА Новости, 30.06.2021
В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке
Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мужчине, который на рыбалке под Майкопом не усмотрел за семилетним сыном, утонувшим в пруду,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:49
2021-06-30T17:49
россия
скр
майкопский район
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мужчине, который на рыбалке под Майкопом не усмотрел за семилетним сыном, утонувшим в пруду, сообщает СУСК РФ по Адыгее.В начале июня сообщалось, что мужчина вместе с сыном находился на территории базы отдыха в Адыгее, они расположились на пирсе у пруда и приготовились ловить рыбу. По данным следствия, мужчина отлучился ненадолго в домик, а вернувшись, не нашел мальчика, заметил в пруду его шлепанцы. Там же впоследствии нашли тело ребенка."Следователем следственного отдела по Майкопскому району следственного управления СКР по республике Адыгея предъявлено обвинение 45-летнему мужчине. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности", - сообщило ведомство в среду.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.По ч.1 ст.109 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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россия
майкопский район
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россия, скр, майкопский район, республика адыгея, происшествия
В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке
17:49 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Адыгее предъявили обвинение отцу, который на рыбалке не усмотрел за семилетним сыном

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мужчине, который на рыбалке под Майкопом не усмотрел за семилетним сыном, утонувшим в пруду, сообщает СУСК РФ по Адыгее.
В начале июня сообщалось, что мужчина вместе с сыном находился на территории базы отдыха в Адыгее, они расположились на пирсе у пруда и приготовились ловить рыбу. По данным следствия, мужчина отлучился ненадолго в домик, а вернувшись, не нашел мальчика, заметил в пруду его шлепанцы. Там же впоследствии нашли тело ребенка.
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"Следователем следственного отдела по Майкопскому району следственного управления СКР по республике Адыгея предъявлено обвинение 45-летнему мужчине. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности", - сообщило ведомство в среду.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
По ч.1 ст.109 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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