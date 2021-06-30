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В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке

В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке - РИА Новости, 30.06.2021

В Адыгее предъявили обвинение отцу, чей сын утонул на рыбалке

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мужчине, который на рыбалке под Майкопом не усмотрел за семилетним сыном, утонувшим в пруду,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:49

2021-06-30T17:49

2021-06-30T17:49

россия

скр

майкопский район

республика адыгея

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мужчине, который на рыбалке под Майкопом не усмотрел за семилетним сыном, утонувшим в пруду, сообщает СУСК РФ по Адыгее.В начале июня сообщалось, что мужчина вместе с сыном находился на территории базы отдыха в Адыгее, они расположились на пирсе у пруда и приготовились ловить рыбу. По данным следствия, мужчина отлучился ненадолго в домик, а вернувшись, не нашел мальчика, заметил в пруду его шлепанцы. Там же впоследствии нашли тело ребенка."Следователем следственного отдела по Майкопскому району следственного управления СКР по республике Адыгея предъявлено обвинение 45-летнему мужчине. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности", - сообщило ведомство в среду.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.По ч.1 ст.109 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210624/belgorod-1738358148.html

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россия

майкопский район

республика адыгея

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россия, скр, майкопский район, республика адыгея, происшествия