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Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол - РИА Новости, 29.06.2021
Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:08
2021-06-29T16:24
евгений пригожин
владимир воронин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
россия
фонд борьбы с коррупцией
интерпол
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в Интерпол, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин."В постановлении об объявлении Ивана в международный розыск указано, что материалы должны быть направлены в Интерпол. В целом, это стандартная процедура для осуществления заочного ареста", - сказал Воронин.Во вторник в Нагатинском суде Москвы решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения в виде заочного ареста по обвинению в неисполнении судебного решения.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html
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евгений пригожин, владимир воронин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, россия, фонд борьбы с коррупцией, интерпол, происшествия
Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
16:08 29.06.2021 (обновлено: 16:24 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Материал о розыске экс-директора ФБК* Жданова передали в Интерпол

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в Интерпол, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.
"В постановлении об объявлении Ивана в международный розыск указано, что материалы должны быть направлены в Интерпол. В целом, это стандартная процедура для осуществления заочного ареста", - сказал Воронин.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
11:14
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова
Во вторник в Нагатинском суде Москвы решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения в виде заочного ареста по обвинению в неисполнении судебного решения.
В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.
В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 13:44
Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским
 
Евгений ПригожинВладимир ВоронинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваРоссияФонд борьбы с коррупциейИнтерполПроисшествия
 
 
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