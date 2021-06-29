https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739066701.html

Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол

Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол - РИА Новости, 29.06.2021

Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол

Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:24

евгений пригожин

владимир воронин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

россия

фонд борьбы с коррупцией

интерпол

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в Интерпол, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин."В постановлении об объявлении Ивана в международный розыск указано, что материалы должны быть направлены в Интерпол. В целом, это стандартная процедура для осуществления заочного ареста", - сказал Воронин.Во вторник в Нагатинском суде Москвы решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения в виде заочного ареста по обвинению в неисполнении судебного решения.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html

https://ria.ru/20210623/mosgorsud-1738232927.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, владимир воронин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, россия, фонд борьбы с коррупцией, интерпол, происшествия