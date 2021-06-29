Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
16:08 29.06.2021 (обновлено: 16:24 29.06.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Материал о розыске экс-директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Материал о международном розыске бывшего директора запрещенной на территории РФ организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова передан в Интерпол, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.
"В постановлении об объявлении Ивана в международный розыск указано, что материалы должны быть направлены в Интерпол. В целом, это стандартная процедура для осуществления заочного ареста", - сказал Воронин.
Во вторник в Нагатинском суде Москвы решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения в виде заочного ареста по обвинению в неисполнении судебного решения.
В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.
В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
23 июня, 13:44Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским