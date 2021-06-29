https://ria.ru/20210629/zaschita-1739131224.html

Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны

Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны - РИА Новости, 30.06.2021

Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны

Президент РФ Владимир Путин готов сделать все для защиты своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:25

2021-06-29T21:25

2021-06-30T06:23

россия

нато

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов сделать все для защиты своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам, наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы Путин отдать приказ стрелять по кораблям НАТО в случае нарушения границ РФ.При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что думать об этом не надо, поскольку мысли материализуются."Не дай бог. Ни думать, ни говорить об этом не надо", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/zapugivanie-1739132540.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, дмитрий песков, владимир путин, безопасность