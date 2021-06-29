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Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны
Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны
Президент РФ Владимир Путин готов сделать все для защиты своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:25
2021-06-29T21:25
2021-06-30T06:23
россия
нато
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов сделать все для защиты своей страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам, наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, мог бы Путин отдать приказ стрелять по кораблям НАТО в случае нарушения границ РФ.При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что думать об этом не надо, поскольку мысли материализуются."Не дай бог. Ни думать, ни говорить об этом не надо", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/zapugivanie-1739132540.html
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россия, нато, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны
21:25 29.06.2021 (обновлено: 06:23 30.06.2021)
Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны