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Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"
Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться" - РИА Новости, 29.06.2021
Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"
Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Вашингтон даст отпор, если Москва... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T23:00
2021-06-29T23:51
россия
энтони блинкен
мария захарова
ссср
сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Вашингтон даст отпор, если Москва "продолжит нападать".Такое высказывание глава Госдепа сделал в интервью, опубликованном римской газетой la Repubblica. Как отметил Блинкен, Штаты надеются на "более стабильные и выгодные отношения" с Россией и могут работать вместе по важным стратегическим вопросам. При этом он в очередной раз обвинил Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. По его словам, если российская сторона продолжит действовать так же, то США дадут ответ."Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", — написала Захарова в Telegram.Как напомнила дипломат, детскую сказку, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", написала американская писательница Лилиан Муур."А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", — порекомендовала Захарова американским партнерам.На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах. Как подчеркнула тогда Захарова, подобные высказывания вызывают недоумение — особенно в контексте женевских переговоров, по итогам которых стороны объявили о намерении начать консультации по кибербезопасности. Если Вашингтон совершит хакерскую атаку без предупреждения, то это будут не ответные действия, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми, считает дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/zakharova-1738326424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/sevpotok-1736514149.html
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россия, энтони блинкен, мария захарова, ссср, сша
Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"
23:00 29.06.2021 (обновлено: 23:51 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Вашингтон даст отпор, если Москва "продолжит нападать".
Такое высказывание глава Госдепа сделал в интервью, опубликованном римской газетой la Repubblica. Как отметил Блинкен, Штаты надеются на "более стабильные и выгодные отношения" с Россией и могут работать вместе по важным стратегическим вопросам. При этом он в очередной раз обвинил Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. По его словам, если российская сторона продолжит действовать так же, то США дадут ответ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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"Так с друзьями не поступают". Захарова прокомментировала слова Блинкена
"Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", — написала Захарова в Telegram.
Как напомнила дипломат, детскую сказку, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", написала американская писательница Лилиан Муур.
"А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", — порекомендовала Захарова американским партнерам.
На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах. Как подчеркнула тогда Захарова, подобные высказывания вызывают недоумение — особенно в контексте женевских переговоров, по итогам которых стороны объявили о намерении начать консультации по кибербезопасности. Если Вашингтон совершит хакерскую атаку без предупреждения, то это будут не ответные действия, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми, считает дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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