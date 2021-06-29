https://ria.ru/20210629/zakharova-1739140058.html

Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"

Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться" - РИА Новости, 29.06.2021

Захарова посоветовала американцам "не корчить рожу, а улыбнуться"

Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Вашингтон даст отпор, если Москва... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T23:00

2021-06-29T23:00

2021-06-29T23:51

россия

энтони блинкен

мария захарова

ссср

сша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Вашингтон даст отпор, если Москва "продолжит нападать".Такое высказывание глава Госдепа сделал в интервью, опубликованном римской газетой la Repubblica. Как отметил Блинкен, Штаты надеются на "более стабильные и выгодные отношения" с Россией и могут работать вместе по важным стратегическим вопросам. При этом он в очередной раз обвинил Москву в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. По его словам, если российская сторона продолжит действовать так же, то США дадут ответ."Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся "того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит". Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться", — написала Захарова в Telegram.Как напомнила дипломат, детскую сказку, по мотивам которой в 1974 году в СССР сняли мультфильм "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", написала американская писательница Лилиан Муур."А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", — порекомендовала Захарова американским партнерам.На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах. Как подчеркнула тогда Захарова, подобные высказывания вызывают недоумение — особенно в контексте женевских переговоров, по итогам которых стороны объявили о намерении начать консультации по кибербезопасности. Если Вашингтон совершит хакерскую атаку без предупреждения, то это будут не ответные действия, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми, считает дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/zakharova-1738326424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/sevpotok-1736514149.html

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россия, энтони блинкен, мария захарова, ссср, сша