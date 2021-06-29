https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html

В WhatsApp появилась долгожданная функция

В WhatsApp появилась долгожданная функция - РИА Новости, 29.06.2021

В WhatsApp появилась долгожданная функция

В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает портал WABetainfo. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:21

2021-06-29T15:21

2021-06-29T15:21

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает портал WABetainfo.После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.Заявляется, что общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.Пока опция работает лишь в бета-версии приложении под номером 2.21.14.1 и только на Android. Позже такая возможность станет общедоступна.

https://ria.ru/20210625/whatsapp-1738562906.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, технологии