https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html
В WhatsApp появилась долгожданная функция
В WhatsApp появилась долгожданная функция - РИА Новости, 29.06.2021
В WhatsApp появилась долгожданная функция
В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает портал WABetainfo. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:21
2021-06-29T15:21
2021-06-29T15:21
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает портал WABetainfo.После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.Заявляется, что общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.Пока опция работает лишь в бета-версии приложении под номером 2.21.14.1 и только на Android. Позже такая возможность станет общедоступна.
https://ria.ru/20210625/whatsapp-1738562906.html
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