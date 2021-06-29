https://ria.ru/20210629/vypusknye-1739118700.html

Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн

Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн - РИА Новости, 29.06.2021

Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует всем российским вузам проводить выпускные онлайн, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем студентов,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:02

2021-06-29T20:02

2021-06-29T20:05

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует всем российским вузам проводить выпускные онлайн, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба министерства.Он напомнил, что 10 июля министерство проведет Всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в популярных социальных сетях и на федеральном канале.

https://ria.ru/20210628/parusa-1738958820.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество