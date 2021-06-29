https://ria.ru/20210629/vypusknye-1739118700.html
Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн
Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн - РИА Новости, 29.06.2021
Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует всем российским вузам проводить выпускные онлайн, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем студентов,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:02
2021-06-29T20:02
2021-06-29T20:05
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует всем российским вузам проводить выпускные онлайн, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба министерства.Он напомнил, что 10 июля министерство проведет Всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в популярных социальных сетях и на федеральном канале.
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество
Минобрнауки порекомендовало вузам провести выпускные онлайн
20:02 29.06.2021 (обновлено: 20:05 29.06.2021)
Минобрнауки порекомендовало всем вузам провести выпускные онлайн