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Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной
Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной - РИА Новости, 29.06.2021
Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной
В России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T03:18
2021-06-29T10:04
людмила иванова-швец
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского Ураза-байрам. Еще один выходной жители регионов получат 20 июля по случаю праздника Курбан-байрам, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни на минимальном уровне, расходы бизнеса из-за этого растут, учитывая, что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.
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людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество
Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной
03:18 29.06.2021 (обновлено: 10:04 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВыходной день
Выходной день - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Эксперт предупредила о лишнем выходном в июле в ряде регионов России

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского Ураза-байрам. Еще один выходной жители регионов получат 20 июля по случаю праздника Курбан-байрам, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно статье 112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но статья 6 предоставляет органам государственной власти субъектов Российской Федерации право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы", — отмечает эксперт.

По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни на минимальном уровне, расходы бизнеса из-за этого растут, учитывая, что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.
 
Людмила Иванова-ШвецРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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