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Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной

Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной - РИА Новости, 29.06.2021

Специалист рассказала, в каких регионах в июле будет лишний выходной

В России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T03:18

2021-06-29T03:18

2021-06-29T10:04

людмила иванова-швец

россия

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России дни, когда отмечают религиозные праздники, традиционно объявляют нерабочими. В 2021 году нерабочим днем был объявлен день 13 мая из-за мусульманского Ураза-байрам. Еще один выходной жители регионов получат 20 июля по случаю праздника Курбан-байрам, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни на минимальном уровне, расходы бизнеса из-за этого растут, учитывая, что по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила иванова-швец, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество