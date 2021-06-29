https://ria.ru/20210629/voprosy-1739058795.html

Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021

Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:20

2021-06-29T15:20

2021-06-29T15:20

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.Всего, как сообщается, поступило 714 640 вопросов: по телефону - более 395 тысяч, по СМС почти 173 тысячи и через сайт более 71 тысячи. Россиян интересуют вопросы, касающиеся вакцинации, социальных выплат и аварийного жилья.Как отмечается, по 53 тысячам обращений уже есть решения, еще 180 тысяч вопросов находятся в работе.

https://ria.ru/20210629/putin-1739039103.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество