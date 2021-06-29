https://ria.ru/20210629/voprosy-1739058795.html
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:20
2021-06-29T15:20
2021-06-29T15:20
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738908740_0:57:3078:1788_1920x0_80_0_0_9573ce2781cc91939d1e3a6a515dbee5.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.Всего, как сообщается, поступило 714 640 вопросов: по телефону - более 395 тысяч, по СМС почти 173 тысячи и через сайт более 71 тысячи. Россиян интересуют вопросы, касающиеся вакцинации, социальных выплат и аварийного жилья.Как отмечается, по 53 тысячам обращений уже есть решения, еще 180 тысяч вопросов находятся в работе.
https://ria.ru/20210629/putin-1739039103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738908740_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_22e88db7f3913953e7e7063ea4e6b53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 700 тысяч вопрос поступило к прямой линии с Путиным