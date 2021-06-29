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Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:20
2021-06-29T15:20
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.Всего, как сообщается, поступило 714 640 вопросов: по телефону - более 395 тысяч, по СМС почти 173 тысячи и через сайт более 71 тысячи. Россиян интересуют вопросы, касающиеся вакцинации, социальных выплат и аварийного жилья.Как отмечается, по 53 тысячам обращений уже есть решения, еще 180 тысяч вопросов находятся в работе.
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Более 700 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным
15:20 29.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Более 700 тысяч вопрос поступило к прямой линии с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 714 тысяч вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, уже больше 53 тысяч ситуаций по обращениям разрешено, сообщает телеканал "Россия 24".
Прямая линия начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.
Всего, как сообщается, поступило 714 640 вопросов: по телефону - более 395 тысяч, по СМС почти 173 тысячи и через сайт более 71 тысячи. Россиян интересуют вопросы, касающиеся вакцинации, социальных выплат и аварийного жилья.
Как отмечается, по 53 тысячам обращений уже есть решения, еще 180 тысяч вопросов находятся в работе.
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