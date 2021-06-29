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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210629/voprosy-1739033527.html
В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным
В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным
Активность граждан перед прямой линий с президентом России Владимиром Путиным очень высокая, к окончанию самой программы ожидается более 1 миллиона обращений,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:07
2021-06-29T13:07
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Активность граждан перед прямой линий с президентом России Владимиром Путиным очень высокая, к окончанию самой программы ожидается более 1 миллиона обращений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Как правило, по завершении самой программы все равно за миллион мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и смс - вся эта система работает до завершения программы. Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно, и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", - сказал Песков журналистам.Прямая линия с президентом России пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени. Как сообщалось в воскресенье, 27 июня, на прямую линию поступило уже более 545 тысяч вопросов.
https://ria.ru/20210629/putin-1739009365.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным
13:07 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский

В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Активность граждан перед прямой линий с президентом России Владимиром Путиным очень высокая, к окончанию самой программы ожидается более 1 миллиона обращений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как правило, по завершении самой программы все равно за миллион мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и смс - вся эта система работает до завершения программы. Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно, и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", - сказал Песков журналистам.
Прямая линия с президентом России пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени. Как сообщалось в воскресенье, 27 июня, на прямую линию поступило уже более 545 тысяч вопросов.
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