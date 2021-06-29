https://ria.ru/20210629/vopros-1739134835.html
Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с Путиным
Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с главой государства. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:59
2021-06-29T21:59
2021-06-29T23:59
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с главой государства.Прямая линия начнется в полдень по московскому времени 30 июня."Вы меня поставили в тупик. Я подумаю. И кстати у меня есть время до конца программы отправить вопрос", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".
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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, политика
Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с Путиным
21:59 29.06.2021 (обновлено: 23:59 29.06.2021)
Песков пообещал подумать над своим вопросом к прямой линии с Путиным