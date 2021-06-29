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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210629/voda-1739028602.html
Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья
Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья - РИА Новости, 29.06.2021
Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья
Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:38
2021-06-29T12:38
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
одинцово
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.Отмечается, что ввести в эксплуатацию ВЗУ-1 в Одинцово планировали только в сентябре. Ремонт проводился в рамках президентской программы "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода".Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, большие города уже обеспечены чистой водой, сейчас ее проводят в маленькие населенные пункты.За последние 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 миллионов жителей Подмосковья, сегодня 92% населения области обеспечено чистой водой, добавили в пресс-службе.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье), одинцово, общество

Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья

12:38 29.06.2021
 
© Depositphotos / photografspbКот пьет воду из под крана
Кот пьет воду из под крана - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Depositphotos / photografspb
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.
Отмечается, что ввести в эксплуатацию ВЗУ-1 в Одинцово планировали только в сентябре. Ремонт проводился в рамках президентской программы "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода".
"Чистая вода пришла в квартиры еще 25 тысяч человек, проживающих в округе. В ближайших планах — улучшение ее качества для еще 675 тысяч жителей Подмосковья", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, большие города уже обеспечены чистой водой, сейчас ее проводят в маленькие населенные пункты.
"Вода имеет специфику – ее нужно подготавливать. Раньше воду просто поднимали из скважины и распределяли по системе. Из-за этого где-то было много фтора, железа. У нас реализуется президентская программа, которая позволяет сделать воду в Подмосковье чистой – и для питья, и для приготовления пищи, и для купания детей. Очень приятно, что подрядчик сдал ВЗУ раньше срока", - сказал губернатор.
За последние 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 миллионов жителей Подмосковья, сегодня 92% населения области обеспечено чистой водой, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяЖКХАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОбщество
 
 
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