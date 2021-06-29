https://ria.ru/20210629/voda-1739028602.html

Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья

Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья - РИА Новости, 29.06.2021

Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья

Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:38

2021-06-29T12:38

2021-06-29T12:38

новости подмосковья

жкх

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

одинцово

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.Отмечается, что ввести в эксплуатацию ВЗУ-1 в Одинцово планировали только в сентябре. Ремонт проводился в рамках президентской программы "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода".Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, большие города уже обеспечены чистой водой, сейчас ее проводят в маленькие населенные пункты.За последние 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 миллионов жителей Подмосковья, сегодня 92% населения области обеспечено чистой водой, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210628/yarmarki-1738945096.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье), одинцово, общество