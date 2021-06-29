Качественную питьевую воду провели еще 25 тысячам жителей Подмосковья
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Качественную питьевую воду провели в дома 25 тысячам человек из Московской области благодаря досрочной реконструкции ВЗУ-1 в Одинцово, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.
Отмечается, что ввести в эксплуатацию ВЗУ-1 в Одинцово планировали только в сентябре. Ремонт проводился в рамках президентской программы "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода".
"Чистая вода пришла в квартиры еще 25 тысяч человек, проживающих в округе. В ближайших планах — улучшение ее качества для еще 675 тысяч жителей Подмосковья", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, большие города уже обеспечены чистой водой, сейчас ее проводят в маленькие населенные пункты.
"Вода имеет специфику – ее нужно подготавливать. Раньше воду просто поднимали из скважины и распределяли по системе. Из-за этого где-то было много фтора, железа. У нас реализуется президентская программа, которая позволяет сделать воду в Подмосковье чистой – и для питья, и для приготовления пищи, и для купания детей. Очень приятно, что подрядчик сдал ВЗУ раньше срока", - сказал губернатор.
За последние 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 миллионов жителей Подмосковья, сегодня 92% населения области обеспечено чистой водой, добавили в пресс-службе.