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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739065619.html
В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19
В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19
По состоянию на конец понедельника в Китае было введено более 1,2 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне наращивания усилий... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:01
2021-06-29T16:01
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
в мире
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МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец понедельника в Китае было введено более 1,2 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне наращивания усилий страны по вакцинации населения, сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Китай ускоряет темпы бесплатной вакцинации населения страны от COVID-19 с конца марта этого года. Чтобы увеличить количество введенных доз вакцин со 100 миллионов до 200 миллионов, Китаю потребовалось 25 дней, а с 200 миллионов до 300 миллионов - 16 дней, с 800 миллионов до 900 миллионов - 6 дней.На данный момент Китай одобрил клинические испытания 21 вакцины против COVID-19, при этом четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.К настоящему времени общенациональной кампанией Китая по вакцинации охвачены люди старше 18 лет. В стране было одобрено экстренное использование инактивированных вакцин для людей в возрасте от 3 до 17 лет. Подробная политика в области вакцинации этой возрастной группы людей будет разработана на основе конкретной ситуации с COVID-19.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, в мире

В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19

16:01 29.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец понедельника в Китае было введено более 1,2 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне наращивания усилий страны по вакцинации населения, сообщили во вторник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Китай ускоряет темпы бесплатной вакцинации населения страны от COVID-19 с конца марта этого года. Чтобы увеличить количество введенных доз вакцин со 100 миллионов до 200 миллионов, Китаю потребовалось 25 дней, а с 200 миллионов до 300 миллионов - 16 дней, с 800 миллионов до 900 миллионов - 6 дней.
На данный момент Китай одобрил клинические испытания 21 вакцины против COVID-19, при этом четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.
К настоящему времени общенациональной кампанией Китая по вакцинации охвачены люди старше 18 лет. В стране было одобрено экстренное использование инактивированных вакцин для людей в возрасте от 3 до 17 лет. Подробная политика в области вакцинации этой возрастной группы людей будет разработана на основе конкретной ситуации с COVID-19.
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:49Россия-Китай: Главное
Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКитайВ мире
 
 
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