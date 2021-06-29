https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739083592.html

Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся

Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:15

2021-06-29T17:15

2021-06-29T17:15

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона человек.Ранее он сообщил о том, что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно записывается 87 тысяч человек."Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", - сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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