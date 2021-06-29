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Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:15
2021-06-29T17:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона человек.Ранее он сообщил о том, что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно записывается 87 тысяч человек."Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", - сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
17:15 29.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Собянин надеется, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона человек.
Ранее он сообщил о том, что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно записывается 87 тысяч человек.
"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", - сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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