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Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:15
2021-06-29T17:15
2021-06-29T17:15
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона человек.Ранее он сообщил о том, что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно записывается 87 тысяч человек."Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", - сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Собянин надеется, что темпы вакцинации в Москве сохранятся
Собянин надеется, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся