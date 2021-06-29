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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739074404.html
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:37
2021-06-29T16:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:37 29.06.2021
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкОбъявление о вакцинации против короновирусной инфекции в миграционном центре в деревне Сахарово
Объявление о вакцинации против короновирусной инфекции в миграционном центре в деревне Сахарово
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Голикова заявила, что прививку от коронавируса надо делать через шесть месяцев после болезни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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