https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739074404.html

Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни

Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни - РИА Новости, 29.06.2021

Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни

До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:37

2021-06-29T16:37

2021-06-29T16:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html

россия

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2021

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