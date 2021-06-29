https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739074404.html
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни - РИА Новости, 29.06.2021
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:37
2021-06-29T16:37
2021-06-29T16:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922966_0:133:1600:1033_1920x0_80_0_0_b7fe1d66dc24270958de335dc1b49acf.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922966_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_ffbade75e8973a8337fa62b263beae16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
Голикова заявила, что прививку от коронавируса надо делать через шесть месяцев после болезни