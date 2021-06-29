https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069573.html

Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса

Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса

Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:18

2021-06-29T16:18

2021-06-29T16:34

коронавирус в россии

михаил мурашко

здоровье - общество

тюменская область

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

чеченская республика (чечня)

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Регионами -идерами (по вакцинации - ред.) являются Чеченская республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других. В целом по ним идет хорошая динамика", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210629/tempy-1739067647.html

тюменская область

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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