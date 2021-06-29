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Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:18
2021-06-29T16:18
2021-06-29T16:34
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
тюменская область
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
чеченская республика (чечня)
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Регионами -идерами (по вакцинации - ред.) являются Чеченская республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других. В целом по ним идет хорошая динамика", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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тюменская область
россия
москва
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Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18 29.06.2021 (обновлено: 16:34 29.06.2021)
Мурашко заявил, что лидерами по вакцинации от коронавируса являются Чечня, Москва и Подмосковье