https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048221.html

На набережных в Крыму откроют прививочные пункты

На набережных в Крыму откроют прививочные пункты - РИА Новости, 29.06.2021

На набережных в Крыму откроют прививочные пункты

Прививочные пункты развернут на набережных курортных городов Крыма, в них смогут привиться от коронавируса как местные жители, так и туристы, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Прививочные пункты развернут на набережных курортных городов Крыма, в них смогут привиться от коронавируса как местные жители, так и туристы, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что отдыхающие в Крыму могут пройти вакцинацию от коронавируса как в поликлиниках, так и в гостиницах, для этого сформированы мобильные бригады медиков."В ближайшее время начнут работу прививочные пункты на крымских набережных. В них смогу привиться как местное население, так и туристы", - сказал Крючков.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 282 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,2 тысячи человек, умерли 1 498.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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