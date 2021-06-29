Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048221.html
На набережных в Крыму откроют прививочные пункты
На набережных в Крыму откроют прививочные пункты - РИА Новости, 29.06.2021
На набережных в Крыму откроют прививочные пункты
Прививочные пункты развернут на набережных курортных городов Крыма, в них смогут привиться от коронавируса как местные жители, так и туристы, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:59
туризм
новости - туризм
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
республика крым
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1920x0_80_0_0_66d79fa831c9eac35a559a4bb201f768.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Прививочные пункты развернут на набережных курортных городов Крыма, в них смогут привиться от коронавируса как местные жители, так и туристы, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что отдыхающие в Крыму могут пройти вакцинацию от коронавируса как в поликлиниках, так и в гостиницах, для этого сформированы мобильные бригады медиков."В ближайшее время начнут работу прививочные пункты на крымских набережных. В них смогу привиться как местное население, так и туристы", - сказал Крючков.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 282 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,2 тысячи человек, умерли 1 498.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ed2f19b72ccb11b1c73aa829532217d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика крым, вакцинация
На набережных в Крыму откроют прививочные пункты
14:17 29.06.2021 (обновлено: 14:59 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

На набережных в Крыму откроют пункты вакцинации для местных жителей и туристов

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Прививочные пункты развернут на набережных курортных городов Крыма, в них смогут привиться от коронавируса как местные жители, так и туристы, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что отдыхающие в Крыму могут пройти вакцинацию от коронавируса как в поликлиниках, так и в гостиницах, для этого сформированы мобильные бригады медиков.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
"В ближайшее время начнут работу прививочные пункты на крымских набережных. В них смогу привиться как местное население, так и туристы", - сказал Крючков.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 282 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,2 тысячи человек, умерли 1 498.
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:26Распространение коронавируса
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
 
Распространение коронавирусаТуризмНовости - ТуризмВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика КрымВакцинация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
16:58Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Жданова
16:58Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
Лента новостейМолния