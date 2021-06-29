https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739044680.html

Костромской губернатор поручил утроить темпы вакцинации от COVID-19

Костромской губернатор поручил утроить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Костромской губернатор поручил утроить темпы вакцинации от COVID-19

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил утроить темпы вакцинации от коронавируса в регионе, в основном за счет расширения сети прививочных... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:55

2021-06-29T13:55

2021-06-29T13:55

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

сергей ситников

здоровье - общество

костромская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил утроить темпы вакцинации от коронавируса в регионе, в основном за счет расширения сети прививочных пунктов вне медицинских учреждений и дополнительных выездных вакцинаций, сообщает областная администрация."Желающие вакцинироваться есть. Задача на следующей неделе выйти на рост количества вакцинируемых в три раза. Для этого должны быть созданы все условия до конца недели. Особое внимание обращаю на то, что люди более охотно идут вакцинироваться вне медицинских учреждений. Поэтому примите все меры к тому, чтобы количество пунктов вакцинации вне медицинских учреждений, выездных вакцинаций было в значительной степени увеличено", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.Представитель обладминистрации пояснила РИА Новости, что число вакцинируемых в сутки в регионе достигает 3 тысяч человек – это и те, кто делают первую прививку, и те, кто делает вторую.По данным властей, в Костромской области в настоящее время привиты 90 389 человек. Для повышения доступности иммунизации в регионе развернуто 37 прививочных пунктов, работают 36 мобильных бригад, организуются дни выездной иммунизации. В семи больницах региона прививки делают вечером - с 16.00 до 19.00.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html

костромская область

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