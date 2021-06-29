https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739042098.html

Гинцбург призвал привить 70 процентов россиян к осени

Гинцбург призвал привить 70 процентов россиян к осени - РИА Новости, 29.06.2021

Гинцбург призвал привить 70 процентов россиян к осени

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение двух - четырех месяцев нужно вакцинировать от COVID-19 большую РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:42

2021-06-29T13:42

2021-06-29T13:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение двух - четырех месяцев нужно вакцинировать от COVID-19 большую часть населения России – порядка 70%."Если мы в течение двух – трех - четырех месяцев сможем провакцинировать, а мы должны это сделать, большую часть нашего населения, порядка 70%, тогда мы будем защищены от этого возбудителя, и те неудобства, связанные с ограничением, ношение масок и перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий и прочее останется, я надеюсь, в прошлом", - сказал Гинцбург на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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