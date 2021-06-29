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Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться
Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться - РИА Новости, 29.06.2021
Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться
Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:27
2021-06-29T13:27
2021-06-29T16:27
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александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Прививаться от COVID надо, иначе доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, коронавирус - коварная болезнь, она дает тяжелые осложнения, в большом проценте случаев заканчивается тяжелыми формами заболевания."И в определенном проценте случаев, которые, по всей видимости, будут постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания", - сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Гинцбург: "Переболеть COVID-19 – не значит защититься, надо вакцинироваться"
Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
2021-06-29T13:27
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество
Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться
13:27 29.06.2021 (обновлено: 16:27 29.06.2021)
Гинцбург заявил, что переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо вакцинироваться