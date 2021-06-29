https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739038922.html

Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться

Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться - РИА Новости, 29.06.2021

Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться

Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:27

2021-06-29T13:27

2021-06-29T16:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739064028_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_427ac8c197520e3ae64fb9c5b2c0f1c7.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Прививаться от COVID надо, иначе доля тяжелых и летальных случаев заболевания может вырасти до 5-10%, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, коронавирус - коварная болезнь, она дает тяжелые осложнения, в большом проценте случаев заканчивается тяжелыми формами заболевания."И в определенном проценте случаев, которые, по всей видимости, будут постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых, летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания", - сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Гинцбург: "Переболеть COVID-19 – не значит защититься, надо вакцинироваться" Переболеть COVID-19 в легкой форме - не значит защититься, надо вакцинироваться, чтобы остановить пандемию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 2021-06-29T13:27 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество