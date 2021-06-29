https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:06
2021-06-29T13:06
2021-06-29T13:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922461_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8eaf6493b01d6376c30ee14bb2c3e771.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией улучшилась."Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", - отметил Песков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738922461_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_fce7cdd1f5c76bb435997d5537b55e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
13:06 29.06.2021 (обновлено: 13:56 29.06.2021)
Властям не удастся добиться цели по вакцинации 60% населения в срок, заявил Песков
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Темпы вакцинации в России
за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией улучшилась.
"Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", - отметил Песков.