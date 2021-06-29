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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:06
2021-06-29T13:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией улучшилась."Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", - отметил Песков.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
13:06 29.06.2021 (обновлено: 13:56 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово
Медицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Властям не удастся добиться цели по вакцинации 60% населения в срок, заявил Песков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — сказал Песков журналистам.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Он отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией улучшилась.
"Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", - отметил Песков.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковРоссия
 
 
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