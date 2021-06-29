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В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:06

2021-06-29T13:06

2021-06-29T13:56

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Темпы вакцинации в России за последние дни набрали хорошую динамику, однако к осени добиться уровня, необходимого для коллективного иммунитета, не получится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что сейчас ситуация с вакцинацией улучшилась."Слава Богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо", - отметил Песков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия