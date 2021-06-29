https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739024270.html

Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться

Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться - РИА Новости, 29.06.2021

Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться

Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:12

2021-06-29T12:12

2021-06-29T12:12

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

россия

александр бородай

федерация еврейских общин россии

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f8df78544733167ac375a8ae56afd97.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Мы считаем, что чем больше людей в стране получат вакцину, тем скорее мы преодолеем это тяжелое для всех нас время. Поэтому мы призываем всех прихожан, у которых нет медицинских противопоказаний, прививаться в кратчайшие сроки", - сказал Борода.По его словам, сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма.Ранее в ФЕОР сообщили, что сотрудники организации, занятые сфере питания, услуг, "социалке" и образовании, проходят обязательную вакцинацию от коронавируса."Сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма, поэтому с самого начала мы смотрели на вакцинацию только с позитивной стороны", - отметили в ФЕОР.

https://ria.ru/20210628/imamy-1738926036.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, здоровье - общество