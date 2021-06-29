Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739024270.html
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться - РИА Новости, 29.06.2021
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться
Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:12
2021-06-29T12:12
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
россия
александр бородай
федерация еврейских общин россии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f8df78544733167ac375a8ae56afd97.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Мы считаем, что чем больше людей в стране получат вакцину, тем скорее мы преодолеем это тяжелое для всех нас время. Поэтому мы призываем всех прихожан, у которых нет медицинских противопоказаний, прививаться в кратчайшие сроки", - сказал Борода.По его словам, сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма.Ранее в ФЕОР сообщили, что сотрудники организации, занятые сфере питания, услуг, "социалке" и образовании, проходят обязательную вакцинацию от коронавируса."Сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма, поэтому с самого начала мы смотрели на вакцинацию только с позитивной стороны", - отметили в ФЕОР.
https://ria.ru/20210628/imamy-1738926036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e286a507a8e588bf004658b85445962f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, здоровье - общество

Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться

12:12 29.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМолельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в "Хрустальную ночь" 1938 года
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Мы считаем, что чем больше людей в стране получат вакцину, тем скорее мы преодолеем это тяжелое для всех нас время. Поэтому мы призываем всех прихожан, у которых нет медицинских противопоказаний, прививаться в кратчайшие сроки", - сказал Борода.
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 16:25Религия и мировоззрение
Российских имамов обязали привиться от коронавируса
По его словам, сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма.
Ранее в ФЕОР сообщили, что сотрудники организации, занятые сфере питания, услуг, "социалке" и образовании, проходят обязательную вакцинацию от коронавируса.
"Сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма, поэтому с самого начала мы смотрели на вакцинацию только с позитивной стороны", - отметили в ФЕОР.
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19РоссияАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Жданова
16:58Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
Лента новостейМолния