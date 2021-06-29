https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739024270.html
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться - РИА Новости, 29.06.2021
Российских евреев призвали как можно скорее вакцинироваться
Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:12
2021-06-29T12:12
2021-06-29T12:12
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
россия
александр бородай
федерация еврейских общин россии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f8df78544733167ac375a8ae56afd97.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Мы считаем, что чем больше людей в стране получат вакцину, тем скорее мы преодолеем это тяжелое для всех нас время. Поэтому мы призываем всех прихожан, у которых нет медицинских противопоказаний, прививаться в кратчайшие сроки", - сказал Борода.По его словам, сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма.Ранее в ФЕОР сообщили, что сотрудники организации, занятые сфере питания, услуг, "социалке" и образовании, проходят обязательную вакцинацию от коронавируса."Сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма, поэтому с самого начала мы смотрели на вакцинацию только с позитивной стороны", - отметили в ФЕОР.
https://ria.ru/20210628/imamy-1738926036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155620/69/1556206991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e286a507a8e588bf004658b85445962f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, здоровье - общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прихожанам, у которых нет медицинских противопоказаний, стоит вакцинироваться от коронавируса в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Мы считаем, что чем больше людей в стране получат вакцину, тем скорее мы преодолеем это тяжелое для всех нас время. Поэтому мы призываем всех прихожан, у которых нет медицинских противопоказаний, прививаться в кратчайшие сроки", - сказал Борода.
По его словам, сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма.
Ранее в ФЕОР сообщили, что сотрудники организации, занятые сфере питания, услуг, "социалке" и образовании, проходят обязательную вакцинацию от коронавируса.
"Сохранение здоровья человека - один из основополагающих принципов иудаизма, поэтому с самого начала мы смотрели на вакцинацию только с позитивной стороны", - отметили в ФЕОР.