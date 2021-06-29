https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738996140.html

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани - РИА Новости, 29.06.2021

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться ради отдыха на Кубани

Только три процента россиян согласны привиться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:50

2021-06-29T08:50

2021-06-29T08:50

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вениамин кондратьев

майя ломидзе

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Только три процента россиян согласны привиться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob.В опросе участвовали 1,6 тысячи жителей страны. Согласно результатам исследования, 19 процентов респондентов намерены пройти вакцинацию независимо от условий, выдвигаемых региональными властями, 53 процента не собираются вакцинироваться в любом случае. При этом еще в мае каждый пятый россиянин заявлял, что привьется от COVID-19, если это будет необходимо для поездки за границу.Мужчины оказались более благосклонны к вакцинации, чем женщины: четыре процента против двух. Женщины чаще мужчин категорически отрицают саму возможность привиться — 56 процентов против 52.Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа гостей будут принимать только с сертификатом о вакцинации.После этого, по данным главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, продажи туров в Краснодарский край с заездом в июле сократились на 30 процентов, в августе — на 80 процентов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала властям курортного региона допускать также туристов, переболевших COVID-19, и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показателям.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738986527.html

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, майя ломидзе, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край