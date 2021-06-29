В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:06 29.06.2021 (обновлено: 12:28 29.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит вакцинацию жительницы Хабаровска против коронавируса
Еще 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Хабаровский край после дефицита препаратов
ХАБАРОВСК, 29 июн - РИА Новости. Еще 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Хабаровский край после дефицита препаратов на прошлой неделе, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в пятницу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. В воскресенье регион получил 15 тысяч доз вакцины от COVID-19.
"Сегодня получили партию вакцины от COVID-19 - 50 тысяч доз. Спасибо федеральному Минздраву, который оперативно откликнулся на наш запрос. Сейчас, вместе с поступившими на днях 18 тысячами доз, запаса "ГамКовидВак" хватит, чтобы прививать жителей Хабаровского края примерно 3 недели", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что минздрав края готовит к открытию еще четыре мобильных пункта вакцинации в Хабаровске и прорабатывает этот вопрос на территории Комсомольска-на-Амуре. По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, в Хабаровке возобновлена вакцинация во всех прививочных кабинетах, а также двух уголках здоровья в БЦ "Пушкинский", ТРК "Броско Молл", "Арене Ерофей". Он уточнил, что мобильные пункты будут работать без выходных с 10 до 20 часов, "но если будет спрос, то до по последнего пациента". Для работы будут привлечены студенты медуниверситета (ДВГМУ), медколледжа и волонтеры.
По последним данным, за время пандемии в крае заразились коронавирусом более 55 тысяч человек, умерли - 480. На лечении находятся 23 "тяжелых" пациента, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщил Никонов, в крае от инфекции привиты более 154 тысяч человек (при населении региона в 1,3 миллиона жителей). Студентам и абитуриентам рекомендовано пройти вакцинацию, чтобы новый учебный год начался 1 сентября в очном формате, уточнили в минздраве региона.