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https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738987748.html
Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон
Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон - РИА Новости, 29.06.2021
Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон
Для введения в России обязательной вакцинации от коронавируса необходим отдельный федеральный закон, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T05:04
2021-06-29T05:04
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Для введения в России обязательной вакцинации от коронавируса необходим отдельный федеральный закон, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Она отметила, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поэтому меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование.По словам юриста, Конституция РФ предполагает, что в условиях угрозы необходимости обеспечения безопасности можно ограничить права и свободы человека, в том числе обязать сделать прививку."Но сделать это возможно только путем принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", - пояснил Липин.
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коронавирус и вера, коронавирус covid-19, россия, общество
Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон
05:04 29.06.2021
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц
Медицинский сотрудник наполняет шприц - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Юрист заявил, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса нужен специальный закон

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Для введения в России обязательной вакцинации от коронавируса необходим отдельный федеральный закон, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Она отметила, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поэтому меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование.
По словам юриста, Конституция РФ предполагает, что в условиях угрозы необходимости обеспечения безопасности можно ограничить права и свободы человека, в том числе обязать сделать прививку.
"Но сделать это возможно только путем принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", - пояснил Липин.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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