https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738987748.html

Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон

Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон - РИА Новости, 29.06.2021

Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон

Для введения в России обязательной вакцинации от коронавируса необходим отдельный федеральный закон, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T05:04

2021-06-29T05:04

2021-06-29T05:04

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Для введения в России обязательной вакцинации от коронавируса необходим отдельный федеральный закон, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Она отметила, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поэтому меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование.По словам юриста, Конституция РФ предполагает, что в условиях угрозы необходимости обеспечения безопасности можно ограничить права и свободы человека, в том числе обязать сделать прививку."Но сделать это возможно только путем принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", - пояснил Липин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, коронавирус covid-19, россия, общество