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Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной
Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной - РИА Новости, 29.06.2021
Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной
Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T03:15
2021-06-29T03:15
2021-06-29T10:03
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татьяна москалькова
конституция рф
ассоциация юристов россии
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", указав, что в некоторых случаях коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным. Омбудсмен указала, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поэтому те меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование.Вместе с тем он отметил, что та же Конституция гласит: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, конституция рф, ассоциация юристов россии, общество
Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной
03:15 29.06.2021 (обновлено: 10:03 29.06.2021)
Юрист заявил, что Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной