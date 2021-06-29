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Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной - РИА Новости, 29.06.2021

Юрист: Конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T03:15

2021-06-29T03:15

2021-06-29T10:03

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна москалькова

конституция рф

ассоциация юристов россии

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Права человека в России имеют приоритетное значение, но Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", указав, что в некоторых случаях коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным. Омбудсмен указала, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поэтому те меры, которые принимаются сегодня, имеют право на существование.Вместе с тем он отметил, что та же Конституция гласит: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, конституция рф, ассоциация юристов россии, общество