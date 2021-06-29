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Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах

Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 29.06.2021

Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с обеспечением населения вакцинами от коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:35

2021-06-29T16:35

2021-06-29T16:36

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с обеспечением населения вакцинами от коронавируса."Михаил Альбертович, то, что вы сказали: крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно, конечно, взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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