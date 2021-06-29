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Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 29.06.2021
Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с обеспечением населения вакцинами от коронавируса. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:35
2021-06-29T16:35
2021-06-29T16:36
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с обеспечением населения вакцинами от коронавируса."Михаил Альбертович, то, что вы сказали: крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно, конечно, взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35 29.06.2021 (обновлено: 16:36 29.06.2021)
Мишустин поручил Минздраву контролировать ситуацию с обеспечением вакцинами от COVID-19