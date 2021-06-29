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Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.06.2021
Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
Фармаконадзор по контролю за реакциями населения при применении вакцины "Спутник Лайт" наладили в России, он работает эффективно, сообщил министр... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:22
2021-06-29T16:33
михаил мурашко
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
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коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фармаконадзор по контролю за реакциями населения при применении вакцины "Спутник Лайт" наладили в России, он работает эффективно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По вакцине "Спутник Лайт" первой серии введены в гражданский оборот… Хочу отметить, что также мы организовали фармаконадзор по контролю за реакциями населения, он работает сегодня эффективно", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20210626/layt-1738723212.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество
Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22 29.06.2021 (обновлено: 16:33 29.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

Мурашко рассказал о надзоре за применением вакцины"Спутник Лайт"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фармаконадзор по контролю за реакциями населения при применении вакцины "Спутник Лайт" наладили в России, он работает эффективно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По вакцине "Спутник Лайт" первой серии введены в гражданский оборот… Хочу отметить, что также мы организовали фармаконадзор по контролю за реакциями населения, он работает сегодня эффективно", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 12:12
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияОбщество
 
 
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