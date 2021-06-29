https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739070679.html

Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"

Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.06.2021

Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"

Фармаконадзор по контролю за реакциями населения при применении вакцины "Спутник Лайт" наладили в России, он работает эффективно, сообщил министр... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:22

2021-06-29T16:22

2021-06-29T16:33

михаил мурашко

здоровье - общество

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вакцина "спутник лайт"

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россия

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фармаконадзор по контролю за реакциями населения при применении вакцины "Спутник Лайт" наладили в России, он работает эффективно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По вакцине "Спутник Лайт" первой серии введены в гражданский оборот… Хочу отметить, что также мы организовали фармаконадзор по контролю за реакциями населения, он работает сегодня эффективно", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20210626/layt-1738723212.html

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2021

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